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Wohnimmobilien in Miedzyrzec Podlaski, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Miedzyrzec Podlaski, Polen
Wohnung 3 zimmer
Miedzyrzec Podlaski, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 4
Wir bieten eine 57,31 m2 kooperative Wohnung in einem Block von Wohnungen zu verkaufen, eins…
$87,691
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