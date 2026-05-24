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Wohnungen am See in Woiwodschaft Masowien, Polen

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Warschau
1236
gmina Piaseczno
23
Piaseczno
18
Marki
17
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1 immobilienobjekt total found
Studio 1 zimmer in Zegrze, Polen
UP UP
Studio 1 zimmer
Zegrze, Polen
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 28 m²
Etagenzahl 4
28 m2 Apartment mit großem Garten und Blick auf den Zegrze Reservoir / Atlantis Zegrze / Ent…
$146,151
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Eigenschaftstypen in Woiwodschaft Masowien

mehrstöckige wohnungen
studio-wohnungen
1 Zimmer
2 Zimmer
3 Zimmer
4 Zimmer

Immobilienangaben in Woiwodschaft Masowien, Polen

mit Garage
mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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