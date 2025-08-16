Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnungen in Piastow, Polen

3 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Piastow, Polen
Wohnung 4 zimmer
Piastow, Polen
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 78 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Einzigartige Duplex-Wohnung mit Garten in Piastów.78,35 m2, 4 Zimmer, Erdgeschoss, E…
$280,048
Wohnung 2 zimmer in Piastow, Polen
Wohnung 2 zimmer
Piastow, Polen
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 38 m²
Stockwerk 4/4
Zum Verkauf Wohnung in Piastów, ks. Ignacego Skorupki str.Schlüsselfertige 2-Zimmer-Wohnung …
$144,086
Wohnung 3 Schlafzimmer in Warschau, Polen
Wohnung 3 Schlafzimmer
Warschau, Polen
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 52 m²
Stockwerk 1/4
Zum Verkauf 2/3/4/5/6-Zimmer-Wohnungen in einem neuen 4-stöckigen Komplex mit 56 Wohnungen, …
$167,428
