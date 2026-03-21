Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. Marki
  4. Gewerbeimmobilien

Gewerbeimmobilien in Marki, Polen

4 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 132 m² in Marki, Polen
Gewerbefläche 132 m²
Marki, Polen
Zimmer 8
Fläche 132 m²
Etagenzahl 4
Gewerberäume von 131 m2 in Marki sind zum Verkauf. Die geräumigen Räumlichkeiten umfassen vi…
$186,590
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Gewerbefläche 268 m² in Marki, Polen
Gewerbefläche 268 m²
Marki, Polen
Zimmer 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 268 m²
Stockwerk 1/2
For sale house, 5 rooms, 268.2 m², Marki. We present an exceptional property with a garden a…
$857,884
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Gewerbefläche 136 m² in Marki, Polen
Gewerbefläche 136 m²
Marki, Polen
Zimmer 1
Fläche 136 m²
Etagenzahl 4
Zu verkaufen Räumlichkeiten für einen Kindergarten, Kindergarten oder Catering mit einer nut…
$173,990
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Gewerbefläche 1 350 m² in Marki, Polen
Gewerbefläche 1 350 m²
Marki, Polen
Zimmer 1
Fläche 1 350 m²
Stockwerk 1
$981,205
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
OKEASK
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська, Türkçe
Realting.com
Gehen
Realting.com
Gehen