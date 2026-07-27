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Langfristige Miete von Immobilien in Woiwodschaft Großpolen, Polen

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Posen
85
Luban
5
gmina Kuslin
3
Kunau
3
115 immobilienobjekte total found
Wohnung 4 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 4 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 4
Fläche 126 m²
Wohnung 126,8 m2 in Warta Residence mit eigener Dachterrasse mit Blick auf den Fluss
$2,607
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Wohnung 3 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 3 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 3
Fläche 73 m²
NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY LUB POD BIURA/DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ W SAMYM-ZENTRUM POZNANIA
$1,027
pro Monat
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Geschäft 1 215 m² in Karpitzko, Polen
Geschäft 1 215 m²
Karpitzko, Polen
Fläche 1 215 m²
OFERTA WYNAJMU HALI PRODUKCYJNO — MAGAZYNOWEJ
$5,140
pro Monat
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Wohnung 3 zimmer in Plewiska, Polen
Wohnung 3 zimmer
Plewiska, Polen
Zimmer 3
Fläche 63 m²
Plewiska, Kozłowskiego Straße – 3-Zimmer-Wohnung mit großer Terrasse | 62,5 m2 | Kostenlos a…
$740
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Grundstück in Wysogotowo, Polen
Grundstück
Wysogotowo, Polen
Fläche 2 300 m²
Investitionsplan 2300 m2 – Hoch vorbereitet in der Nähe von Poznań | Ideal zum Parken / Komp…
$922
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Wohnung 1 zimmer in Tulce, Polen
Wohnung 1 zimmer
Tulce, Polen
Zimmer 1
Fläche 36 m²
Wohnung von Tulce in der Nähe von Poznań
$476
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Wohnung 2 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 52 m²
Geräumige 2-Zimmer-Wohnung im Zentrum von Poznań – Podgórna Street Zur Miete eine funktional…
$593
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Haus in Ebenhausen, Polen
Haus
Ebenhausen, Polen
Fläche 112 m²
Modernes Haus mit Garten in Gowarzew – hoher Standard, ideal für anspruchsvolle
$1,581
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Wohnung 2 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Neue 2-Zimmer-Wohnung im renovierten Gebäude Kościuszko 73 Kościuszko Centrum Poznań
$777
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Wohnung 2 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 46 m²
Erste Miete! Neue 2 unabhängige Zimmer an der Medizinischen Universität
$973
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Wohnung in Wysogotowo, Polen
Wohnung
Wysogotowo, Polen
Fläche 43 m²
I recommend to rent a new, very nice office premises – services of approx. 42m2, located at …
$526
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Wohnung 1 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 33 m²
DIE PRÄMIE VON KAVALÄREN IM PARK WILSON | ZNAŃ, UL. CHEŁMONSKI
$657
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Wohnung 2 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 38 m²
Wenn Sie eine Wohnung in guter Lage suchen und Ihr Leben in der Innenstadt schätzen – dieses…
$658
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Wohnung 1 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Morgenkaffee auf der eigenen Terrasse mit Blick auf Grün? In dieser Wohnung ist es alltäglich
$527
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Wohnung 1 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 27 m²
Zur Miete ein schönes Studio mit Balkon in ul. Piątkowska, in der Straße Wyłom 8 in Poznań
$582
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 80 m²
Das Büro auf dem Boden der Stadtvilla in Sołacz ist eine ausgezeichnete Adresse für das Unte…
$790
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Wohnung 1 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 28 m²
Suchen Sie nach einer voll ausgestatteten Wohnung, in die Sie sofort einziehen können? Diese…
$555
pro Monat
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 200 m²
Das klimatische Restaurant mit großem Potenzial – das ferne | Poznań
$2,865
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 60 m²
** *Aktiver Ort ideal für Friseur, Friseur, Yogastudio, Pilates, Psychologen, Psychiater, Ph…
$737
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Wohnung 2 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
HÖHTER SCHÖPFLICHKEITSSTELLE MIT HOHEN SUPHITATEN IN EINEM MITTELKAMINE MIT WEIN ZU DEN GRÜNDEN
$1,004
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Geschäft 897 m² in Schneidemühl, Polen
Geschäft 897 m²
Schneidemühl, Polen
Fläche 897 m²
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$3,558
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 150 m²
Service Unterkunft 150 m2 zu vermieten — ul. Milczańska 1, Poznańska Flexibler Raum — Möglic…
$1,983
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Geschäft 600 m² in Kunau, Polen
Geschäft 600 m²
Kunau, Polen
Fläche 600 m²
Es ist möglich, ein Lager / Produktionshalle mit dem Büroteil zu mieten. Der Komplex kann in…
$2,643
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Wohnung 1 zimmer in Posen, Polen
Wohnung 1 zimmer
Posen, Polen
Zimmer 1
Fläche 25 m²
Studio mit einer Fläche von 20 m2, Zimmer mit Küchenzeile, Bad. Die Wohnung ist möbliert und…
$553
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 83 m²
Beschreibung der Immobilie
$1,079
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Geschäft 1 122 m² in Kunau, Polen
Geschäft 1 122 m²
Kunau, Polen
Fläche 1 122 m²
Wir empfehlen Ihnen, einen Film zu sehen, der die Immobilie präsentiert
$4,758
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Wohnung 2 zimmer in Lodz, Polen
Wohnung 2 zimmer
Lodz, Polen
Zimmer 2
Fläche 47 m²
JESZCZE LEPSZYWIDOKI 🙂
$582
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Wohnung 2 zimmer in Komorniki, Polen
Wohnung 2 zimmer
Komorniki, Polen
Zimmer 2
Fläche 44 m²
Komfortable 2-Zimmer-Wohnung mit Parkplatz | Komorniki, ul. Ognikowa | 44,03 m2
$579
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Wohnung in Posen, Polen
Wohnung
Posen, Polen
Fläche 135 m²
Suchen Sie nach einem renommierten und leicht zugänglichen Ort für Ihre Arztpraxis, Zahnarzt…
$1,784
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Wohnung in Neustadt bei Pinne, Polen
Wohnung
Neustadt bei Pinne, Polen
Fläche 466 m²
Zur Miete eine geräumige Einzelhandels- und Dienstleistungsanlage mit einer Gesamtfläche von…
$4,600
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