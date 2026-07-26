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Wohnungen in gmina Zadzim, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Wierzchy, Polen
Wohnung
Wierzchy, Polen
Fläche 6 186 m²
Zum Verkauf Grundstück von 6186m2, in Wierzchy, Gemeinde Gizałki. Viel mitten in einem Split
$35,557
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