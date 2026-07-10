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Berghütte kaufen in gmina Wiazowna, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Wiazowna, Polen
Haus 5 zimmer
Wiazowna, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 155 m²
Etagenzahl 2
Ein 155 m2 Haus zum Verkauf in Wiązowna, nur 5 km von Warschau. Geräumig, funktionell und ei…
$437,157
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Immobilienangaben in gmina Wiazowna, Polen

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