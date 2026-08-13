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Wohnimmobilien in Gemeinde Groß Trampken, Polen

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Haus in Groß Kleschkau, Polen
Haus
Groß Kleschkau, Polen
Fläche 97 m²
Komfortables Haus im Gebäude des privaten | Kleszczevo 97,45 m2 + Dachboden ca. 35 m2 | 899 000 PLN
$241,175
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