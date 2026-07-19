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Wohnimmobilien in gmina Sulmierzyce, Polen

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Wohnung 2 zimmer in Sulmierzyce, Polen
Wohnung 2 zimmer
Sulmierzyce, Polen
Zimmer 2
Fläche 37 m²
Wir präsentieren das Angebot einer Immobilie mit einer Fläche von 36,71 m2, die sich im Erdg…
$68,588
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Wohnung 2 zimmer in Sulmierzyce, Polen
Wohnung 2 zimmer
Sulmierzyce, Polen
Zimmer 2
Fläche 36 m²
Zum Verkauf steht eine einzigartige, vollständig fertiggestellte Wohnung von 35,54 m2, die s…
$91,483
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