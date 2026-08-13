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Wohnimmobilien in gmina Sokolow Podlaski, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Dolne Pole, Polen
Haus
Dolne Pole, Polen
Fläche 160 m²
Freistehendes Haus in rohem, geschlossenem Zustand – Lower Field, Kaźmierz
$174,445
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