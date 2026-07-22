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Gewerbeimmobilien in gmina Pobiedziska, Polen

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2 immobilienobjekte total found
Gewerbefläche 49 m² in Kocialkowa Gorka, Polen
Gewerbefläche 49 m²
Kocialkowa Gorka, Polen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Ich empfehle eine erschwingliche Wohnung in einer ruhigen ruhigen Gegend, die Ihnen die Mögl…
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Geschäft 597 m² in Biskupice, Polen
Geschäft 597 m²
Biskupice, Polen
Fläche 597 m²
Wir laden Sie ein, sich mit dem Angebot des Verkaufs von Gewerbeimmobilien in einer sehr att…
$887,837
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