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Häuser in gmina Plonsk, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Szeromin, Polen
Haus 5 zimmer
Szeromin, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 330 m²
Stockwerk 1/2
EINZIGARTIGE PREMIUMLOG-RESIDENZ | 330 m2 | PLOT 3.650 m2 | ARCELIN | PLN 2.690.000 Privater…
$721,646
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