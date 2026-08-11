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Wohnimmobilien in gmina Pleszew, Polen

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Wohnung in Pleschen, Polen
Wohnung
Pleschen, Polen
Fläche 1 115 m²
Auf der Suche nach einer sicheren Investition in Kapital oder Land für ein tragfähiges Entwi…
$35,484
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Haus in Pleschen, Polen
Haus
Pleschen, Polen
Fläche 240 m²
Wir bieten zum Verkauf ein einzigartiges Privathaus im Herzen von Pleszew, ideal für Wohnen …
$223,120
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