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Wohnimmobilien in gmina Piaski, Polen

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Wohnung in Godurowo, Polen
Wohnung
Godurowo, Polen
Fläche 2 101 m²
Residenz von 2003 | Historischer Park und 4 Teiche | 3 unabhängige Wohnungen | U-Bahn-Halle …
$5,10M
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