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Cottages mit Terrasse in Gemeinde Osterode, Polen

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Ferienhaus 15 zimmer in Tafelbude, Polen
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Ferienhaus 15 zimmer
Tafelbude, Polen
Zimmer 15
Schlafräume 10
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 345 m²
Etagenzahl 2
Einzigartiges Lakeside Estate zum Verkauf in Masuria | Private Shoreline | Forest | Pond | I…
$1,72M
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