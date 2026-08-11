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Häuser in gmina Obrzycko, Polen

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1 immobilienobjekt total found
Haus in Grünberg, Polen
Haus
Grünberg, Polen
Fläche 1 031 m²
Baugrundstücke in der Nähe von Notecka Wald | Baubedingungen | Einkaufen neben
$34,506
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