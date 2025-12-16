Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Wohnimmobilien in gmina Obrzycko, Polen

1 immobilienobjekt total found
Wohnung in Klein Gay, Polen
Wohnung
Klein Gay, Polen
Fläche 1 136 m²
Investitionsgrundstück von WZ zur Autowäsche – Gaj Mały, Obrzycko Gemeinde
$125,334
Immobilienagentur
Zaitseva Estates
Sprachen
Русский, Polski
Immobilienangaben in gmina Obrzycko, Polen

