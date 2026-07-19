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Wohnimmobilien in gmina Miedzichowo, Polen

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Haus in Pachy, Polen
Haus
Pachy, Polen
Fläche 158 m²
Ich empfehle, ein Haus im Wald zu kaufen. Zweistöckige, Keller, hat ein Erdgeschoss Wohnzimm…
$261,954
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Haus in Kupferhammer, Polen
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Kupferhammer, Polen
Fläche 120 m²
Zum Verkauf präsentieren wir das Waldhaus, das die Seele heilt - in der Stadt Miedzychowo (W…
$302,923
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