Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Polen
  3. gmina Konstancin Jeziorna
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in gmina Konstancin Jeziorna, Polen

;
Konstancin Jeziorna
4
1 immobilienobjekt total found
Haus 5 zimmer in Konstancin Jeziorna, Polen
Haus 5 zimmer
Konstancin Jeziorna, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 247 m²
Etagenzahl 3
Wir präsentieren ein geräumiges Doppelhaus (Einheit 12.1C15) mit einer Gesamtfläche von 246,…
$655,806
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Varem Estate Sp. z o.o.
Sprachen
English, Русский, Polski, Українська
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in gmina Konstancin Jeziorna, Polen

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen