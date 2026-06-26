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Häuser mit Garage in gmina Konstancin Jeziorna, Polen

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Konstancin Jeziorna
3
1 immobilienobjekt total found
Haus 9 zimmer in Konstancin Jeziorna, Polen
Haus 9 zimmer
Konstancin Jeziorna, Polen
Zimmer 9
Schlafräume 7
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 343 m²
Etagenzahl 2
Gaia Park Housing Estate – ein Ort, wo die Natur das Tempo setzt. Konstancin-Jeziorna ist e…
$1,07M
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Immobilienangaben in gmina Konstancin Jeziorna, Polen

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