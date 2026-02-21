Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Villen in gmina Jaktorow, Polen

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Heinrichsdorf, Polen
Villa 5 zimmer
Heinrichsdorf, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Gegenstand des Angebots ist ein modernes, freistehendes Einfamilienhaus in der ruhigen und d…
$380,652
MwSt.
Villa 5 zimmer in Grady, Polen
Villa 5 zimmer
Grady, Polen
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
Das Thema des Angebots ist ein modernes, freistehendes Einfamilienhaus im ruhigen und dynami…
$380,652
MwSt.
Immobilienangaben in gmina Jaktorow, Polen

