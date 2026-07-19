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Wohnimmobilien in gmina Granowo, Polen

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Wohnung in Niemierzyce, Polen
Wohnung
Niemierzyce, Polen
Fläche 52 105 m²
NIEMIERZYCE | STRATEGICZNA DZIAŁKA INWESTYCYJNA 5,21 HA
$1,65M
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