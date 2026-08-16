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Wohnimmobilien in gmina Drawsko, Polen

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Haus in Kwiejce Nowe, Polen
Haus
Kwiejce Nowe, Polen
Fläche 13 067 m²
Ein außergewöhnliches Grundstück mit einer Fläche von über 1,3 Hektar mit einem gemütlichen …
$158,457
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