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Gewerbeimmobilien in gmina Dopiewo, Polen

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Gewerbefläche 79 m² in Tempelhof, Polen
Gewerbefläche 79 m²
Tempelhof, Polen
Zimmer 3
Fläche 79 m²
Für den Verkauf einer unbeweglichen, zweistöckigen Wohnung von 79,01 m2, mit einer Garage vo…
$220,716
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