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Langfristige Miete von wohnungen in gmina Czerwonak, Polen

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Wohnung 2 zimmer in Ziegenhagen, Polen
Wohnung 2 zimmer
Ziegenhagen, Polen
Zimmer 2
Fläche 49 m²
Es ist ideal für diejenigen, die einen komfortablen und funktionalen Ort zum Leben suchen
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