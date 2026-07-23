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Gewerbeimmobilien in gmina Chelmza, Polen

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Gewerbefläche 42 m² in Glauchau, Polen
Gewerbefläche 42 m²
Glauchau, Polen
Zimmer 2
Fläche 42 m²
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$79,100
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Zaitseva Estates
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