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Wohnimmobilien in Gemeinde Bartenstein, Polen

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Wohnung 2 zimmer in Gemeinde Bartenstein, Polen
Wohnung 2 zimmer
Gemeinde Bartenstein, Polen
Zimmer 2
Fläche 48 m²
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$62,975
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