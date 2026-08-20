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Mehrstöckige Wohnungen in Danzig, Polen

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Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Danzig, Polen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Danzig, Polen
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 67 m²
Stockwerk 2/5
Wohnung A5 (3 Zimmer, 67,45 qm) - Toruńska 16, GdańskZum Verkauf: Eine komfortable 3-Zimmer-…
$340 744
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