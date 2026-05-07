Wohnkomplex ISATIS HILLSIDE

Über den Komplex

HILLSIDE by ISATIS — Boutique Wohnanlage nur wenige Minuten vom Meer entfernt

Tauchen Sie ein in die Essenz des Boutique-Hotels, das inmitten des ruhigen Küstenambientes unseres Seaside Luxuries-Projekts lebt. Ob Sie am Pool unter der Sonne verweilen, sich durch den grünen Dschungel-Kulisse entlüften oder unsere Deluxe-Annehmlichkeiten genießen, jeder Augenblick verspricht eine unvergessliche Reise.



Nur 500 Meter von sonnigen mediterranen Stränden



Hier erhalten Sie das Beste aus beiden Welten – ein friedlicher, privater Rückzugsort, der Sie nur Momente von allem fernhält, was Sie brauchen.



Projektkonzept

HILLSIDE ist eine exklusive Boutique Wohnanlage mit nur 102 sorgfältig gestalteten Wohnungen – jede nachdenklich positioniert, um einen atemberaubenden Meerblick direkt vom Wohnzimmer aus zu bieten.

Der HILLSIDE bietet zwei verschiedene flache Typen in zwei Etagenwohnungen:

• Studiowohnung

• Ein Schlafzimmer Wohnung

Jede Residenz bei HILLSIDE ist auf höchstem Standard fertig und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.

Dienststellen

HILLSIDE wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern ein raffiniertes und umfassendes Angebot an Annehmlichkeiten zu bieten, die für den Alltag bestimmt sind

Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder

Sauna

Gymnasium

Cafe

Kinderspielplatz

Empfang



Zahlungsplan

Als Projekt im Bau steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:

40% Anzahl

30% zinsfreie Raten für 12 Monate bis Schlüsselübergabe

30% zinsfreie Raten für 12 Monate nach Schlüsselübergabe