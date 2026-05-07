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Wohnkomplex ISATIS HILLSIDE

Akanthou, Nordzypern
von
$150,875
MwSt.
von
$2,694/m²
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ID: 36529
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 07.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Gazimağusa District
  • Stadt
    Tatlisu Belediyesi
  • Dorf
    Akanthou
  • Adresse
    Kibris Gardens Yolu

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Klasse
    Klasse
    Premiumklasse
  • Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Typ der neuen Gebäudekonstruktion
    Backstein
  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2027
  • Etagenzahl
    Etagenzahl
    2

Innere Details

Sicherheitsmerkmale:

  • Sicherheit

Exterior details

Parkmöglichkeiten:

  • Parken

Äußere Merkmale:

  • Schwimmbad
  • Fitnessstudio
  • Eingezäunter Bereich

Zusätzlich

  • Verwaltungsgesellschaft

Über den Komplex

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Über den Komplex

HILLSIDE by ISATIS — Boutique Wohnanlage nur wenige Minuten vom Meer entfernt

Tauchen Sie ein in die Essenz des Boutique-Hotels, das inmitten des ruhigen Küstenambientes unseres Seaside Luxuries-Projekts lebt. Ob Sie am Pool unter der Sonne verweilen, sich durch den grünen Dschungel-Kulisse entlüften oder unsere Deluxe-Annehmlichkeiten genießen, jeder Augenblick verspricht eine unvergessliche Reise.

Nur 500 Meter von sonnigen mediterranen Stränden

Hier erhalten Sie das Beste aus beiden Welten – ein friedlicher, privater Rückzugsort, der Sie nur Momente von allem fernhält, was Sie brauchen.

Projektkonzept

HILLSIDE ist eine exklusive Boutique Wohnanlage mit nur 102 sorgfältig gestalteten Wohnungen – jede nachdenklich positioniert, um einen atemberaubenden Meerblick direkt vom Wohnzimmer aus zu bieten.

Der HILLSIDE bietet zwei verschiedene flache Typen in zwei Etagenwohnungen:

• Studiowohnung
• Ein Schlafzimmer Wohnung

Jede Residenz bei HILLSIDE ist auf höchstem Standard fertig und verbindet zeitgenössisches Design mit hochwertigen Materialien, um ein außergewöhnliches Küstenleben zu schaffen.

Dienststellen

HILLSIDE wurde gedanklich gestaltet, um den Bewohnern ein raffiniertes und umfassendes Angebot an Annehmlichkeiten zu bieten, die für den Alltag bestimmt sind

Verschiedene Hallen- und Außenschwimmbäder
Sauna
Gymnasium
Cafe
Kinderspielplatz
Empfang

Zahlungsplan

Als Projekt im Bau steht eine flexible Zahlungsoption zur Verfügung:

40% Anzahl
30% zinsfreie Raten für 12 Monate bis Schlüsselübergabe
30% zinsfreie Raten für 12 Monate nach Schlüsselübergabe

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Akanthou, Nordzypern

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