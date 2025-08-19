Wohnung in einem Neubau NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Über das Projekt

West One 13 ist eine komplett möblierte 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Kyrenia (Girne), Nordzypern. Nur 290 Meter vom Strand entfernt, ist diese bezugsfertige Immobilie mit einem türkischen Eigentumstitel ausgestattet und somit ideal für ausländische Käufer, die eine Wohnung am Meer in Nordzypern direkt vom Bauträger erwerben möchten.

Wichtige Highlights

Nur 290 m bis zum Strand

Zentrale Lage in Kyrenia mit voller Stadterschließung



Türkischer Eigentumstitel, für ausländische Käufer geeignet



Voll möbliert und sofort bezugsfertig



Verfügbare Wohnungstypen

West One 13 bietet:

2-Zimmer-Wohnung, voll möbliert und bezugsfertig



Lage-Highlights

Diese Wohnung befindet sich im Herzen von Kyrenia (Girne), einem der gefragtesten Immobilienstandorte in Nordzypern:

290 m bis zum Strand



Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen fußläufig erreichbar



Direkter Zugang zu moderner Infrastruktur



Erstklassige zentrale Lage in Kyrenia



Ausstattung

Eigenschaften, die diese Immobilie besonders attraktiv für Käufer und Investoren machen:

Zentrale Stadtlage nahe am Strand



Hochwertige Bauweise und moderne Ausstattung



Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel mit sofortiger Übertragung



Parkmöglichkeiten in der Umgebung



Zahlungsoptionen

£5.000 Anzahlung, Restbetrag als 100 % Barzahlung bei Vertragsabschluss.

Über uns

DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu geprüften Bauträgern in Nordzypern und darüber hinaus. Keine hohen Maklerprovisionen. Keine Umwege. Nur verifizierte Projekte und transparenter Kauf – direkt vom Bauträger.