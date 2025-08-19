Wohnung in einem Neubau NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Über das Projekt
West One 13 ist eine komplett möblierte 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Kyrenia (Girne), Nordzypern. Nur 290 Meter vom Strand entfernt, ist diese bezugsfertige Immobilie mit einem türkischen Eigentumstitel ausgestattet und somit ideal für ausländische Käufer, die eine Wohnung am Meer in Nordzypern direkt vom Bauträger erwerben möchten.
Wichtige Highlights
Nur 290 m bis zum Strand
Zentrale Lage in Kyrenia mit voller Stadterschließung
Türkischer Eigentumstitel, für ausländische Käufer geeignet
Voll möbliert und sofort bezugsfertig
Verfügbare Wohnungstypen
West One 13 bietet:
2-Zimmer-Wohnung, voll möbliert und bezugsfertig
Lage-Highlights
Diese Wohnung befindet sich im Herzen von Kyrenia (Girne), einem der gefragtesten Immobilienstandorte in Nordzypern:
290 m bis zum Strand
Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen fußläufig erreichbar
Direkter Zugang zu moderner Infrastruktur
Erstklassige zentrale Lage in Kyrenia
Ausstattung
Eigenschaften, die diese Immobilie besonders attraktiv für Käufer und Investoren machen:
Zentrale Stadtlage nahe am Strand
Hochwertige Bauweise und moderne Ausstattung
Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel mit sofortiger Übertragung
Parkmöglichkeiten in der Umgebung
Zahlungsoptionen
£5.000 Anzahlung, Restbetrag als 100 % Barzahlung bei Vertragsabschluss.
Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu geprüften Bauträgern in Nordzypern und darüber hinaus. Keine hohen Maklerprovisionen. Keine Umwege. Nur verifizierte Projekte und transparenter Kauf – direkt vom Bauträger.