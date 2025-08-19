  1. Realting.com
  4. Wohnung in einem Neubau NCP-171 West One 13 is a fully furnished 2-bedroom apartment for sale in Kyrenia (Girne)

Karmi, Nordzypern
von
$325,235
;
2
ID: 27440
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 18.08.25

Standort

  • Grundstück
    Nordzypern
  • Nachbarschaft
    Girne District
  • Stadt
    Girne Belediyesi
  • Dorf
    Karmi

Objekteigenschaften

Objektdaten

  • Jahr der Inbetriebnahme
    Jahr der Inbetriebnahme
    2025

Über den Komplex

Über das Projekt
West One 13 ist eine komplett möblierte 2-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Kyrenia (Girne), Nordzypern. Nur 290 Meter vom Strand entfernt, ist diese bezugsfertige Immobilie mit einem türkischen Eigentumstitel ausgestattet und somit ideal für ausländische Käufer, die eine Wohnung am Meer in Nordzypern direkt vom Bauträger erwerben möchten.

Wichtige Highlights

  • Nur 290 m bis zum Strand 

 

  • Zentrale Lage in Kyrenia mit voller Stadterschließung
     

  • Türkischer Eigentumstitel, für ausländische Käufer geeignet
     

  • Voll möbliert und sofort bezugsfertig
     

Verfügbare Wohnungstypen
West One 13 bietet:

  • 2-Zimmer-Wohnung, voll möbliert und bezugsfertig
     

Lage-Highlights
Diese Wohnung befindet sich im Herzen von Kyrenia (Girne), einem der gefragtesten Immobilienstandorte in Nordzypern:

  • 290 m bis zum Strand
     

  • Geschäfte, Restaurants und Dienstleistungen fußläufig erreichbar
     

  • Direkter Zugang zu moderner Infrastruktur
     

  • Erstklassige zentrale Lage in Kyrenia
     

Ausstattung
Eigenschaften, die diese Immobilie besonders attraktiv für Käufer und Investoren machen:

  • Zentrale Stadtlage nahe am Strand
     

  • Hochwertige Bauweise und moderne Ausstattung
     

  • Rechtssicherer türkischer Eigentumstitel mit sofortiger Übertragung
     

  • Parkmöglichkeiten in der Umgebung
     

Zahlungsoptionen
£5.000 Anzahlung, Restbetrag als 100 % Barzahlung bei Vertragsabschluss.

Über uns
DevoDirect – Ihre direkte Verbindung zu geprüften Bauträgern in Nordzypern und darüber hinaus. Keine hohen Maklerprovisionen. Keine Umwege. Nur verifizierte Projekte und transparenter Kauf – direkt vom Bauträger.

 

Einrichtungen in der Anlage
Wohnungen
Fläche, m²
Preis pro m², USD
Wohnungspreis, USD
Wohnungen 2 zimmer
Fläche, m² 111.0
Preis pro m², USD 2,930
Wohnungspreis, USD 324,033

Standort auf der Karte

Karmi, Nordzypern

