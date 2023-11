Brand new villa with pool on the seafront

Topla, Serbien-Montenegro

von €76,830

ADRIA MONTENEGRO ist eine moderne Stadt im mediterranen Stil an der Adriaküste im Waldpark der Stadt. Herceg Novi. Der Komplex befindet sich in einem separaten Schutzgebiet. Ein Gebirgsfluss fließt entlang der Grenze; Das Durchqueren findet sich in einem Wald, der keiner Entwicklung unterliegt. Die städtische Infrastruktur, das Meer und die Promenade sind zu Fuß erreichbar. Drei große Erwachsenenpools und ein Kinderbecken sind vom Komplex eingerichtet. Sie gießen sauberes Wasser aus dem Gebirgsfluss. Rund um die Pools gibt es Bereiche und Pavillons zum Entspannen, einen Grillplatz und einen Spielplatz. Die Gesamtfläche des Komplexes beträgt 4.500 Quadratmeter. Es gibt 9 Häuser in der Anlage, während es kein einziges sich wiederholendes Design gibt. Jede Wohnung ( außer Studios ) verfügt über einen kostenlosen Parkplatz. Alle Apartments des Komplexes bieten einen Panoramablick auf das Meer. Apartment Trennung ist im Preis inbegriffen. Es besteht aus hochwertiger Keramik und Parkett und umfasst Fliesenbodenheizung, doppelt verglaste Fenster mit polierten Eichenelementen und energiesparende Glasverkleidungen sowie Geräte für Badezimmer und Lack; schlüsselfertig und raquo. Alle Mitteilungen werden an den Kücheninstallationsorten ( angezeigt. Die Küche selbst ist nicht im Preis ) enthalten. In Gebäuden, in denen die Dekoration noch nicht vollständig ist, kann sie mit dem Kunden koordiniert werden. Das tägliche Leben des Komplexes wird von der Verwaltungsgesellschaft gepflegt und bereitgestellt. Zu seinen Aufgaben gehören die Aufrechterhaltung der Sicherheit, die Erhaltung des Eigentums des Komplexes und seiner Bewohner, die Aufrechterhaltung des ordnungsgemäßen Funktionierens aller technischen Systeme, die Reinigung des Territoriums, die Bereitstellung von Informationen und Beratungsdiensten, und Unterstützung bei der Gestaltung der Wohnungen. Die Verwaltungsgesellschaft bietet auch zusätzliche bezahlte Dienstleistungen an. Unsere Apartments sind sowohl für den persönlichen Wohnsitz als auch für die anschließende Lieferung gefragt: Sie sind « ausgezeichnet und raquo; und ausgezeichneter Ruf und Kommentare zu den wichtigsten Erzeugungsstandorten ( Reserve, airbnb ). Oft leben unsere Kunden in der Nebensaison in dem Komplex und erhalten in der Sommersaison Mieteinnahmen, die 4 bis 7% pro Jahr erreichen können. Denken Sie daran, dass Sie nicht nur Quadratmeter kaufen, sondern auch einen Ort und einen Lebensstil wählen! Quadratmeter sind eine nützliche Anwendung für diese Wahl.