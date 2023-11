Modern 2-Bedroom Apartment with Terrace in Budva, Maslina

Becici, Serbien-Montenegro

von €124,428

40–183 m² 2

Kapitulation vor: 2022

Das SkyLine Resort ist ein luxuriöser Wohnkomplex am Ufer der Budva Riviera. Das Skyline Resort ist ein Wohnkomplex am Ufer der Riviera von Budvan. Dank seiner Lage können Sie die Schönheit Montenegros genießen. Zwei Minuten zu Fuß von der saubersten Küste entfernt. Zwei Kilometer entfernt befindet sich die berühmte Altstadt von Budva - das Touristenzentrum des Landes, in dem antike Architektur und moderne Unterhaltung miteinander verflochten sind. Das Skyline Resort bietet einen herrlichen Blick auf die Berge, das Meer und die Halbinsel Sveti Stefan und flackert nachts mit den Lichtern von Häusern und Hotels. Das Skyline Resort ist ein 142-stöckiges Apartment, das über die azurblaue Küste der Adria führt.