  1. Realting.com
  2. Malta
  3. Żurrieq
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus

Stadthäuser in Zurrieq, Malta

3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 2
Ein Stadthaus bestehend aus 2 Schlafzimmern, Bad, Küche/Wohn-/Esszimmer und Waschraum
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein 3-Zimmer-Stadthaus in Zurrieq
Preis auf Anfrage
Reihenhaus in Zurrieq, Malta
Reihenhaus
Zurrieq, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Dieses geräumige Doppelfront-Stadthaus bietet eine vielseitige Wohnfläche von 3 Schlafzimmer…
Preis auf Anfrage
