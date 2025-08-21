Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
Anlageimmobilien in Southern Region, Malta

12 immobilienobjekte total found
Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein One-of-a-Kind 15th-Century Palazzo in Qormi Ein seltenes Stück Maltesisches Erbe In der…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Qrendi, Malta
Investition
Qrendi, Malta
Schlafräume 1
Dieser historische Palazzo über 400 Jahre alt mit einem majestätischen Torri mit seiner Bast…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Magnificent Unconverted Palazzo im Herzen von Zebbug Eingebettet im Herzen der charmanten S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 3
Palazzo in der gesuchten Ortschaft Zebbug zu verkaufen in Schale Form Es wird ein 4-Zimmer-I…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Qrendi, Malta
Investition
Qrendi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
•Dieser Palazzo war eine Arbeit der Liebe und ist einer der wenigen Palazzos, die nach der S…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Luqa, Malta
Investition
Luqa, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Ein einzigartiger Palazzo in diesem schönen und ruhigen Dorf von Luqa in der Nähe aller Anne…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Ein wunderschöner Palazzino, der von den jetzigen Eigentümern eine umfangreiche Restaurierun…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 4
Die Immobilie wurde strukturell umgebaut, erlaubt für ein 16-Zimmer-Boutique-Hotel bestehend…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 1
Schöner Palazzo im Besitz einer Noble Familie aus dem 1600 s gebaut auf 1 Tumolo von Land mi…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Magnificent 340 Jahre alt, 3 Geschichte Stadthaus in Qormi Dorfkern. 17 Zimmer, zentraler In…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Zebbug, Malta
Investition
Zebbug, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 4
In Zebbug gelegen, wurde dieses schöne Anwesen unter der Ordnung von Grand Master De Rohan a…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen
Investition in Qormi, Malta
Investition
Qormi, Malta
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Qormi (San Gorg Area) - Einer der Art Grand Palazzo voller Affresci, befindet sich im Herzen…
Preis auf Anfrage
Eine Anfrage stellen

