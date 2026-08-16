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Häuser in Velzio seniunija, Litauen

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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 397 m²
Etagenzahl 2
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Haus in Staniunai, Litauen
Haus
Staniunai, Litauen
Fläche 642 m²
Etagenzahl 2
SENT TO THE HOUSEHOLD IN ERDGE SLAUGHTERHOUSE, ROLLING G., STANDARDs, mit dem Platz des MICE…
$309,649
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Haus in Ponewiesch, Litauen
Haus
Ponewiesch, Litauen
Fläche 124 m²
Etagenzahl 1
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Immobilienangaben in Velzio seniunija, Litauen

mit Garage
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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