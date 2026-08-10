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Häuser in Veliuonos seniunija, Litauen

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Haus in Tamosiai, Litauen
Haus
Tamosiai, Litauen
Fläche 204 m²
Etagenzahl 2
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$53,565
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Haus in Griciai, Litauen
Haus
Griciai, Litauen
Fläche 96 m²
Etagenzahl 1
YURBARKO RAJONE, GRITIS, SALE OF SODATING SUFFICIENT FOR RESIDENCE!! Im Grill, in der Nähe d…
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Immobilienangaben in Veliuonos seniunija, Litauen

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