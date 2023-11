Wohneigentum Juglas Residence

Über den Komplex

Neues Projekt im Zentrum von Jugla Dank seiner großartigen Lage ist JUGLAS RESIDENCE das richtige Zuhause für Familien mit Kindern. Das Haus verfügt nur über 4 geräumige zweistöckige Apartments mit privaten Terrassen an einem ruhigen, grünen Ort, in dem Sie sich wie in einem Privathaus fühlen. Wir bieten Kunden an, Apartments mit grauem Finish zu kaufen, gerade weil graues Finish nicht nur eine Gelegenheit ist, Ihr Traumhaus zu schaffen, aber auch die vorteilhafteste Art, eine Wohnung zu kaufen - der Vermieter wählt Materialien und Lösungen aus, die seinen Fähigkeiten entsprechen, und bezahlt nicht für Dinge, die er nicht braucht. Darüber hinaus ist es möglich, das vorhandene Layout in grauen Wohnungen zu ändern, um beispielsweise Partitionen zu bauen. So kann der Vermieter den Grundriss der Wohnung bis ins kleinste Detail auswählen und so sein Traumhaus schaffen. Auf Anfrage bieten wir Ihnen die am besten geeigneten Dienstleistungen für Wohnungsplanung, Entwurf der Projektentwicklung und Fertigstellung. Ein besonderer Vorteil dieser Apartments sind die hohen Decken (3,50 m), die hochwertigen REHAU-PVC-Windows, der Stauraum und die großen Terrassen, auf denen Sie mit Freunden oder der Familie köstliche Grillgerichte genießen können. Das alltägliche Wohlbefinden wird auch durch eine ordentliche Umgebung verbessert - einen grünen Innenhof, asphaltierte Wege und einen Spielplatz für Kinder.