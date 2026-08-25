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Häuser mit Garage in Kenia

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Nairobi County
6
2 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Mwingi North, Kenia
Bungalow 3 zimmer
Mwingi North, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren einen neuen Bungalow in der Stadt Torrevieja in der Wohngegend von Los Alto…
$341 203
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Bungalow in Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Das Hotel liegt in Ngong, Upper Matasia, und 10 Minuten ’ Fahrt von der Stadt Ngong.Die Unte…
$2 428
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Eigenschaftstypen in Kenia

bungalows
reihenhäuser

Immobilienangaben in Kenia

mit Garten
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