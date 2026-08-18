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Bungalows in Kenia

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3 immobilienobjekte total found
Bungalow 3 zimmer in Mwingi North, Kenia
Bungalow 3 zimmer
Mwingi North, Kenia
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 178 m²
Stockwerk 2/2
Wir präsentieren einen neuen Bungalow in der Stadt Torrevieja in der Wohngegend von Los Alto…
$341,203
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Bungalow 16 zimmer in Nairobi, Kenia
Bungalow 16 zimmer
Nairobi, Kenia
Zimmer 16
Schlafräume 10
Fläche 16 187 m²
Etagenzahl 1
DETAILSUnrivaled Luxury erleben: Eigenes Wohnobjekt in Karen Bereiten Sie sich darauf vor, …
$1,34M
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Bungalow in Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Das Hotel liegt in Ngong, Upper Matasia, und 10 Minuten ’ Fahrt von der Stadt Ngong.Die Unte…
$2,428
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
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Immobilienangaben in Kenia

mit Garage
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