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Haus mit Garten kaufen in Kenia

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Nairobi County
6
1 immobilienobjekt total found
Bungalow in Oloolua ward, Kenia
Bungalow
Oloolua ward, Kenia
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 3
Das Hotel liegt in Ngong, Upper Matasia, und 10 Minuten ’ Fahrt von der Stadt Ngong.Die Unte…
$2 428
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