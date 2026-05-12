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Langfristige Miete von Zweifamilienhäuser in Bezirk Tel-Aviv, Israel

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Doppelhaus 4 zimmer in Herzliya, Israel
Doppelhaus 4 zimmer
Herzliya, Israel
Zimmer 4
Fläche 244 m²
Am Meer gelegen, Marina Herzliya Pituach. Sublime Duplex Penthouse (möbliert oder leer) von …
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