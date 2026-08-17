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Wohnquartier Projet neuf proche de la mer et de la ligne de tramway a bat yam

Bat Yam, Israel
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ID: 39832
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Bat Yam
  • Adresse
    Yoseftal

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Schönes neues Projekt im Herzen von Bat yam, etwa 15 Gehminuten vom Meer und in der Nähe der Straßenbahnlinie, die nach Tel Aviv führt. Hochstehende Dienstleistungen Von 2 Zimmern bis Penthouse ab 1 900 000sh ALLE ANGABEN

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