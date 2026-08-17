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Wohnquartier Proche shouk hacarmel et jardin meir dans immeuble renove

Tel-Aviv, Israel
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ID: 39828
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 17.08.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Tchernichovsky, 33

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Chernichovsky Street - Modernes Gebäude, renoviert - Im 3. Stock, Ausstellungsfassade - Wohnung 3 Zimmer, - Ca. 70 m2 + ca. 17 m2 sonnige Balkone vorne und hinten - Lift Serving Halbgeschosse - Parkhaus im Kataster registriert

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Tel-Aviv, Israel
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