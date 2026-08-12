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Wohnquartier A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

Chadera, Israel
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ID: 39815
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 12.08.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Haifa
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Hadera
  • Stadt
    Chadera
  • Adresse
    Arzei HaLevanon

Über den Komplex

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BZH ?️ RE/MAX Hadera bietet exklusiv ein außergewöhnliches Produkt! Ein 5-Zimmer-Mini-Penthouse mit einem außergewöhnlichen, ungehinderten Blick auf das Meer und das Naturschutzgebiet Gador! Eine seltene Immobilie, die Platz, Komfort und spektakuläre Ausblicke bietet. ✨ Die Vermögenswerte der Wohnung: ? Eine geräumige 5-Zimmer-Wohnung (125 m2) mit intelligenter Verteilung, ? Ein riesiger Wohnraum mit direktem Zugang zu einer herrlichen Terrasse von 50 m2, ? Ein offener Blick auf das Meer und das Gador-Reservat, ein außergewöhnliches Panorama, das wir nicht müde werden! ? Eine große Küche perfekt für Küchenliebhaber geeignet, ? Eine Master-Suite mit eigenem Badezimmer, ? 3 weitere Zimmer mit Badezimmer, die wie gewünscht angeordnet werden können, ? Ein sicheres Zimmer im Obergeschoss, 2 Aufzüge, ? 2 private Parkplätze! ? Eine seltene Eigenschaft in einer der begehrtesten Gegenden von Hadera, mit zu Fuß Zugang zum Meer, dem Einkaufszentrum des Bezirks, einem großen Park und mit schnellem Zugang mit dem Auto zur Autobahn, Mall Ha'hof Einkaufsdorf, Zug... ? First Come, First Served! Um uns zu kontaktieren: Ra'hel 'Haya Benguigui Direktor der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera Lizenz 313736

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Chadera, Israel
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