Wohnquartier A vendre ein hayam hadera mini penthouse 5 piEces

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BZH
?️ RE/MAX Hadera bietet exklusiv ein außergewöhnliches Produkt!
Ein 5-Zimmer-Mini-Penthouse mit einem außergewöhnlichen, ungehinderten Blick auf das Meer und das Naturschutzgebiet Gador!
Eine seltene Immobilie, die Platz, Komfort und spektakuläre Ausblicke bietet.
✨ Die Vermögenswerte der Wohnung:
? Eine geräumige 5-Zimmer-Wohnung (125 m2) mit intelligenter Verteilung,
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? Eine seltene Eigenschaft in einer der begehrtesten Gegenden von Hadera, mit zu Fuß Zugang zum Meer, dem Einkaufszentrum des Bezirks, einem großen Park und mit schnellem Zugang mit dem Auto zur Autobahn, Mall Ha'hof Einkaufsdorf, Zug...
? First Come, First Served!
Um uns zu kontaktieren:
Ra'hel 'Haya Benguigui
Direktor der französischsprachigen Abteilung von RE/MAX Hadera
Lizenz 313736
Standort auf der Karte
Chadera, Israel
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