Wohnquartier Rare duplex penthouse avec terrasse privative sur le toit a florentin tel aviv

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Seltenes Duplex-Penthouse in einem modernen Gebäude aus dem Jahr 2023, ideal gelegen vor den Toren von Florentin – einer der lebendigsten und beliebtesten Gegenden von Tel Aviv.
Dieses außergewöhnliche Anwesen bietet rund 94 m2 Wohnfläche, die sich auf zwei Ebenen erstreckt und Privatsphäre, Flexibilität und ein außergewöhnliches Lebensumfeld kombiniert.
Die Stärke des Anwesens ist eine spektakuläre 35 m2 große private Dachterrasse, ideal zum Einladen, Essen im Freien und Genießen des mediterranen Himmels. Ein zusätzlicher exklusiver Dachbereich bietet ein attraktives Potenzial für eine Jacuzzi-Lounge mit Panoramablick auf die Stadt und die Meeresbrise.
Merkmale:
• Modernes Gebäude mit Aufzug (2023)
• Abgesichertes Zimmer (Mamad)
• 2 Badezimmer
• 2 Terrassen
• Letzter Stock
• Vier Orientierungen bieten natürliche Helligkeit während des Tages
Das Hotel liegt nur wenige Gehminuten vom Levinsky-Markt, Rothschild Boulevard, Cafés, Restaurants und Florentin Nachtleben, mit einfachem Zugang zur Ayalon Autobahn und etwa 25 Minuten vom Flughafen Ben Gurion (abhängig vom Verkehr).
Die Wohnung ist derzeit bei 11 800 pro Monat vermietet und bietet sofortige Mieteinnahmen. Es kann mit dem Mieter an Ort und Stelle erworben oder kostenlos geliefert werden.
Direktverkauf durch den Eigentümer – Keine Agenturgebühren.
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Tel-Aviv, Israel
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