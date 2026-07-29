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Wohnquartier Villa elie pieds dans leau 4 pieces avec piscine privee vue mer exceptionnelle haut standing proche plage

Eilat, Israel
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ID: 39615
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat
  • Adresse
    Sderot Argaman

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VILLA ELIE PIED IN Wasser für Ferien und Partys mit privatem Pool und 4 Zimmern in Ganim Beth. In der Nähe des Strandes und des Einkaufszentrums - Preise nach Zeiträumen und Verfügbarkeit. Kann bis zu 4 Erwachsene und 3 große Kinder - 7 Personen insgesamt - aufnehmen. Direkt neben dem Palmenhain zu Fuß und Amdar Village / Residenz - neugierige Abstinenz. Sehr diskrete Lage. Toller Urlaub.

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