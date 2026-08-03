  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier Fonctionnel et central

Wohnquartier Fonctionnel et central

Jerusalem, Israel
von
$1,44M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 39664
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 03.08.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaRechavim, 11

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
In der 4. Etage eines neu errichteten und perfekt gepflegten Gebäudes gelegen, bietet diese 4-Zimmer-Wohnung moderne Einrichtung und optimalen Komfort. Helle und angenehme Wohnräume Großes Wohnzimmer mit direktem Zugang zu einer angenehmen Terrasse Breite und voll ausgestattete Küche, ideal zum Kochen und Empfangen Fußbodenheizung für maximalen Komfort Klimaanlage in allen Zimmern Parkplätze Privatkeller Ein seltenes Gut, das Modernität, Raum und Lebensqualität verbindet.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer appartement 3 pieces neuf du promoteur a louer au coeur de guivat shmouel proche de tel aviv
Givat Shmuel, Israel
von
$2,558
Wohnviertel Ideal avec terrasse et balcon immeuble bauhaus belle hauteur de plafond 3 25 m
Tel-Aviv, Israel
von
$1,17M
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bien agence bon emplacement dans un bel immeuble entierement meuble proche de la mer vue sur la mer
Tel-Aviv, Israel
von
$6,396
Wohnviertel Rez de jardin 4 pieces plein centre de raanana
Ra’anana, Israel
von
$1,33M
Wohnviertel Somptueux appartement 5 pieces avec vue mer panoramique a vendre a la marina dashdod
Aschdod, Israel
von
$1,74M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Fonctionnel et central
Jerusalem, Israel
von
$1,44M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Wohnviertel Tzameret aleph ashdod
Aschdod, Israel
von
$633,040
Ohne Zinsen – ohne Indexierung Zwei Gebäude im Aleph-Distrikt Ashdod. Der Bezirk Aleph ist der nördlichste Teil von Ashdod und ist etwa 750 Meter vom Meer entfernt. Neue Wohnungen in einem renommierten Stadtrenovierungsprogramm, mit Bankgarantie. Idealer Standort: Ezor Alef in voller Entwic…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Wohnviertel A vendre penthouse unique occupant tout un Etage
Tel-Aviv, Israel
von
$6,07M
ZU VERKAUFEN – SINGPENTHOUSE MIT ALLES STAGE ? Gelegen in einer ruhigen Straße in der Nähe von Shenkin, zwischen König George und Yohanan HaSandlar 5 Stück 167 m2 Innenraum + 97 m2 Dachterrassen Gebäude renoviert nach TAMA 38 Lieferung : Oktober 2025 Hochmodernes Architekturdesign 2 Parkpl…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$475,600
3-Zimmer-Garten mit schönem Garten
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen