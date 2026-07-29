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Wohnquartier A ne pas manquer mini penthouse 3 pieces avec piscine privee et terrasse aquarelle ganim bet

Eilat, Israel
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ID: 39617
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 28.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat

Über den Komplex

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Hervorragende 3-Zimmer-Wohnung im Erdgeschoss mit privatem Pool und Terrasse, im Aquarell Ganim Bet Bezirk. Schöne Volumen: Wohnzimmer, Essbereich und kleine Bar, Master-Schlafzimmer und offenes Wohnzimmer. Terrasse mit Entspannungsbereich mit Blick auf seinen privaten Pool. Neugierige Enthaltung. Voll ausgestattet verfügbar. Mietpreis ohne Gebühren. Bitte um Vorsicht, Garantien und Garantien. Verfügbar von 15-04-2026.

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