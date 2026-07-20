  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Netivot
  4. Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot

Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot

Netivot, Israel
von
$820,000
;
2
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38817
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Netivot
  • Adresse
    Shivtei Israel

Standort auf der Karte

Netivot, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Quartier agamim magnifique penthouse 5 pieces avec grande terrasse
Aschkelon, Israel
von
$931,520
Wohnviertel Immeuble neuf 4 pieces terrasse avec parking
Tel-Aviv, Israel
von
$2,58M
Wohnviertel Joli 2 pieces a louer dans un immeuble neuf de haut standing kikar hamedina tel aviv
Tel-Aviv, Israel
von
$3,116
Wohnviertel Superbe rez de jardin 5 pieces a raanana
Ra’anana, Israel
von
$4,920
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Bonne occasion a ne pas manquer 5 pieces en rez de jardin a vendre dans projet neuf netivot
Netivot, Israel
von
$820,000
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Wohnviertel Rue calme proche mer immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$2,74M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Wohnviertel 3 pieces a la marina dashkelon
Aschkelon, Israel
von
$442,800
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Wohnviertel A ne pas manquer agreable calme lumineux proche de la mer renove spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$980,720
Idealer Fuß-zu-Erde und Investition. 2 Zimmer von 56 m2 mit großem Wohnzimmer-Küche hell und sehr ruhig, zwischen Ben Yehuda, Frishman und Gordon 7 Minuten vom Meer entfernt. Verpassen Sie nicht!
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen