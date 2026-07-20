  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Jerusalem
  4. Wohnquartier A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa

Wohnquartier A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa

Jerusalem, Israel
von
$3,013
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 38590
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaTnufa, 15

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel
Ausbildung
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bien agence calme lumineux dans rue calme dans un bel immeuble projet de qualite spacieux
Tel-Aviv, Israel
von
$2,53M
Wohnviertel Penthouse dans un immeuble bauhaus renove
Tel-Aviv, Israel
von
$1,53M
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,56M
Wohnviertel A ne pas manquer au centre avec terrasse
Tel-Aviv, Israel
von
$2,03M
Wohnviertel Nouveau projet ramat sharet jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$3,94M
Sie sehen gerade
Wohnquartier A louer bureaux neufs dans le prestigieux complexe hatenufa
Jerusalem, Israel
von
$3,013
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Alle anzeigen Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Wohnviertel Superbe penthouse vue mer
Netanja, Israel
von
$2,19M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Alle anzeigen Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Wohnviertel A ne pas manquer avec terrasse bel appartement bonne occasion dans un bel immeuble
Tel-Aviv, Israel
von
$1,02M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Wohnviertel Grand 3 pieces balcon avec ascenseur et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$1,51M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen